Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки Twitter в России
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«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», — сказали в ведомстве.
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее предложил рассмотреть возможность снятия блокировки с Twitter в связи с тем, что микроблог вновь стал выдавать в поиске аккаунты российских ведомств и посольств.
Twitter вновь стал выдавать в поиске аккаунты российских госведомств, включая аккаунты МИД, российских посольств и Кремля.