Роскомнадзор пока не видит оснований для разблокировки Twitter в России

Оснований для разблокировки соцсети Twitter в России пока нет, администрация так и не удалила 1,3 тыс. запрещённых в стране материалов, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет», — сказали в ведомстве.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее предложил рассмотреть возможность снятия блокировки с Twitter в связи с тем, что микроблог вновь стал выдавать в поиске аккаунты российских ведомств и посольств.

Twitter вновь стал выдавать в поиске аккаунты российских госведомств, включая аккаунты МИД, российских посольств и Кремля.