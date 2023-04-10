В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

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Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил рассмотреть возможность снятия блокировки с Twitter.
В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России
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  • © PhotoAlto/Eric Audras

По его мнению, российская сторона может пойти на данный шаг в связи с тем, что сеть микроблогов вновь стала выдавать в поиске аккаунты российских ведомств и посольств.

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в России официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства», — написал он в Telegram.

Как отметил депутат, в случае нацеленности Twitter на нейтралитет российская сторона может возобновить с ней диалог и работу в рамках национального законодательства.

Ранее сообщалось, что Twitter вновь стал выдавать в поиске аккаунты российских госведомств, включая аккаунты МИД, российских посольств и Кремля

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