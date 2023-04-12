Калужский суд оставил без рассмотрения протокол против хирурга Евича о дискредитации армии

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Козельский районный суд Калужской области оставил без рассмотрения протокол о дискредитации ВС России в отношении военного хирурга Юрия Евича.
Калужский суд оставил без рассмотрения протокол против хирурга Евича о дискредитации армии
  • РИА Новости

Дело возвращено без рассмотрения, следует из картотеки суда.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, комментируя решение суда, заявил, что считает это решение абсолютно правильным.

Как сообщалось ранее, на полевого хирурга Евича после выступления с лекцией на Сахалине выписали протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России («дискредитация российской армии»). Слушание по делу было назначено на 18 апреля в Козельском райсуде Калужской области.

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