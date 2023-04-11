Директор проекта «Технологии выживания» Зимин — о деле хирурга Евича: он радеет о судьбе Родины и подготовке армии

Исполнительный директор проекта «Технологии выживания», кандидат биологических наук Андрей Зимин прокомментировал ситуацию с основателем организации, хирургом Юрием Евичем, обвиняемым в дискредитации армии.

Как сообщалось ранее, на полевого хирурга Евича после выступления с лекцией на Сахалине выписали протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП России (дискредитация российской армии). Слушание по делу назначено на 18 апреля в Козельском райсуде Калужской области.

«В протоколе упоминается видеофайл, который кто-то снял, длительностью 26 минут 35 секунд из трёхчасовой лекции. И там действительно Юрий Юрьевич критикует то, что происходит... Были жёсткие достаточно фразы, всё, разумеется, цензурно», — отметил Зимин, добавив, что на Евича был написан донос.

Он рассказал, что базовый курс по тактической медицине проходил в Южно-Сахалинске, проводил его Юрий Евич и инструкторская группа из двух человек.

Зимин сообщил, что для защиты хирурга уже приглашён юрист, специализирующийся на данных вопросах.

«Юрист сказал, что сам протокол и заявление составлены безграмотно — слова вырваны из контекста. Это то, что я знаю. Будем доказывать, что человек в первую очередь радеет о судьбах Родины и подготовке Вооружённых сил, а уж во вторую очередь пытается их таким образом дискредитировать», — сказал Зимин.

Он отметил, что Юрий Евич получил в Калужской области премию «Человек года Z».

Ранее ситуацию прокомментировали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В частности, Лимаренко выразил надежду, что суд сможет принять справедливое решение в отношении хирурга Евича, и он продолжит важную для страны работу.

Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным в дискредитации Вооружённых сил России.