Китай расширил список поставщиков рыбы и молочной продукции из России

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Главное таможенное управление КНР расширило список российских производителей рыбной и молочной продукции, одобренных для поставок своих товаров в Китай.
Китай расширил список поставщиков рыбы и молочной продукции из России
  • AP

Как сообщает Россельхознадзор, «право на экспорт получили ещё 32 предприятия/судна по производству, перемещению, хранению продукции водного промысла — всего 866 объектов».

«Одновременно с этим возможность отгрузки из России в Китай предоставлена одному молокоперерабатывающему предприятию, ещё двум — продлён срок действия регистрации на 5 лет. Таким образом, в настоящее время 55 предприятий по производству молочной продукции имеют право поставок в КНР», — добавили в ведомстве.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.

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