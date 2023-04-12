Милонов предложил запретить преступникам зарабатывать на книгах и интервью о своих деяниях

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что нужно на законодательном уровне запретить преступникам зарабатывать на книгах, интервью и фильмах о себе и своих деяниях.

«И когда, например, скопинский маньяк или казанский стрелок могут быть бенефициарами своей «славы» — это ужасно. Моё мнение: ни при каких условиях нельзя платить деньги таким негодяям», — сказал Милонов в беседе с «Вечерней Москвой».

Как считает депутат, приемлемо, если преступники будут рассказывать о себе с ведома правоохранительных органов и только в виде покаяния.

«Этот вопрос должен быть урегулирован правоохранителями», — добавил Милонов.

Ранее сообщалось, что приговор Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе в Казани, будет вынесен в четверг, 13 апреля.