Юрист Спиридонов разъяснил тонкости оформления отпуска в мае

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов заявил, что в ежегодный оплачиваемый отпуск во время майских праздников не включают два нерабочих праздничных дня.

«Они не входят в число календарных дней отпуска, в отличие от перенесённых выходных. Выходные дни, перенесённые из-за совпадения с нерабочими праздничными днями, нужно включить в число календарных дней ежегодного отпуска, на период которого выпали майские праздники», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, это значит, что, как правило, фактически такой отпуск продлевается на число праздничных дней, выпавших на его период, причём датой начала отпуска может быть и нерабочий праздничный день.

«Поэтому, если работник хочет отдохнуть непрерывно и больше, чем число дней отпуска, то отпуск в мае — это хороший вариант», — пояснил эксперт.

Как отметил Спиридонов, если на отпуск выпадают майские праздники, то оплачивать будут только дни отпуска.

«Если говорить о деньгах, то брать отпуск в мае невыгодно. Для отпуска с финансовой точки зрения следует выбирать июль, август, сентябрь или октябрь», — заключил он.

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