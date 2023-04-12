Бизнес-коуч Юлия Че посоветовала использовать правило «25 минут» при получении новых знаний

Бизнес-коуч, специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че рассказала, как облегчить процесс получения новых знаний.

«Когда мы изучаем новое, происходит стимуляция болевых рецепторов мозга, и наш «компьютер» старается изо всех сил увильнуть от новых задач. Причина — в резкой смене режима его работы», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, важно использовать правило «25 минут» — именно столько нужно удерживать полное внимание на новом материале, и уже на 26-й минуте мозг снимет сопротивление.

Рабочее место рекомендуется сделать чистым и хорошо освещённым. Также желательно фокусироваться только на процессе изучения и не думать о результате.

Как считает Че, помогут ускорить усвоение информации сон, отдых и спорт.

Кроме того, важно понять, что новый материал не просто прочитан, но осознан и усвоен.

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