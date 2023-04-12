Власти Оренбургской области напомнили, что в регионе учился Юрий Гагарин

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём космонавтики, отметив, что это особый день в истории человечества.
Власти Оренбургской области напомнили, что в регионе учился Юрий Гагарин
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Об этом сообщает RIA56.

«Мы гордимся тем, что лётному мастерству первый космонавт Земли учился в нашем городе, что судьбы других покорителей космоса переплетены с Оренбургской областью. Легендарное Чкаловское авиационное училище лётчиков в Оренбурге наряду с Юрием Гагариным окончили ещё трое космонавтов: Валентин Лебедев — дважды Герой Советского Союза, Александр Викторенко — Герой Советского Союза и Юрий Лончаков — Герой Российской Федерации», — заявил Паслер.

Он также напомнил, что космонавты Геннадий Манаков и Юрий Романенко — уроженцы Оренбуржья.

Также стало известно, что в честь Дня космонавтики на казанской телебашне появится тематическая подсветка, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Увидеть подсветку можно будет с 19:00 до 23:00. Акция пройдёт и в ряде других городов, в том числе в Челябинске, Перми, Воронеже и Саратове.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае подготовили программу, посвящённую Дню космонавтики.

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