В Ижевске школьники встретились с лётчиком-космонавтом Рязанским
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
У Рязанского спрашивали, как он выбрал свою профессию, с какими трудностями столкнулся в космосе. От себя космонавт в рамках встречи пожелал молодым людям и девушкам научиться работать в команде.
«Я хочу пожелать молодёжи космической удачи и здоровья, а ещё в первую очередь быть в команде. Работа в команде — это самое важное, люди должны друг другу помогать и делать всё вместе», — сказал он.
Также стало известно, что в открытом космическом лицее Симферополя открыли мурал в честь Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Георгия Берегового, передаёт «Крым 24». На торжественном мероприятии среди прочих присутствовали учащиеся и сотрудники городской администрации.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае подготовили программу, посвящённую Дню космонавтики.