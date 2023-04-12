В Ижевске школьники встретились с лётчиком-космонавтом Рязанским

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В Доме дружбы народов в Ижевске состоялась встреча школьников и педагогов с лётчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Рязанским.
В Ижевске школьники встретились с лётчиком-космонавтом Рязанским
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

У Рязанского спрашивали, как он выбрал свою профессию, с какими трудностями столкнулся в космосе. От себя космонавт в рамках встречи пожелал молодым людям и девушкам научиться работать в команде.

«Я хочу пожелать молодёжи космической удачи и здоровья, а ещё в первую очередь быть в команде. Работа в команде — это самое важное, люди должны друг другу помогать и делать всё вместе», — сказал он.

Также стало известно, что в открытом космическом лицее Симферополя открыли мурал в честь Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Георгия Берегового, передаёт «Крым 24». На торжественном мероприятии среди прочих присутствовали учащиеся и сотрудники городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае подготовили программу, посвящённую Дню космонавтики.

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