Житель села в Белгородской области получил контузию при обстреле ВСУ

Житель села Новостроевка-Вторая в Белгородской области получил контузию при обстреле со стороны украинских войск, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель... Всё обошлось только лёгкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — сообщил он.

По словам губернатора, под обстрелом также оказался хутор Старый Волоконовского района, местных жителей эвакуировали.

В Белгородской области также под обстрелом ВСУ оказался свинокомплекс, погибли 178 свиней.