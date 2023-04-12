Житель села в Белгородской области получил контузию при обстреле ВСУ

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Житель села Новостроевка-Вторая в Белгородской области получил контузию при обстреле со стороны украинских войск, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Житель села в Белгородской области получил контузию при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель... Всё обошлось только лёгкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался», — сообщил он.

По словам губернатора, под обстрелом также оказался хутор Старый Волоконовского района, местных жителей эвакуировали.

В Белгородской области также под обстрелом ВСУ оказался свинокомплекс, погибли 178 свиней.

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