В историческом павильоне «Космос» на ВДНХ смогут пожениться более 300 пар в 2023 году

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В историческом павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве смогут пожениться свыше 300 пар в 2023 году. Проводить торжественные регистрации там начали с 2021 года, напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В историческом павильоне «Космос» на ВДНХ смогут пожениться более 300 пар в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 60-летний юбилей первого полёта человека в космос в 2021 году мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне «Космос». За это время там поженились более 500 пар. Молодожёны выбирают «космическую» церемонию из-за её уникальности», — отметила Ракова.

Уточняется, что торжественные церемонии проходят в подкупольной части павильона. Фоном служит модель Земли.

Ранее начальник Шипиловского отдела ЗАГС Светлана Жарова заявила, что самая популярная дата для регистрации браков в текущем году 23.03.2023.

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