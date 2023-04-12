В историческом павильоне «Космос» на ВДНХ смогут пожениться более 300 пар в 2023 году

В историческом павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве смогут пожениться свыше 300 пар в 2023 году. Проводить торжественные регистрации там начали с 2021 года, напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В 60-летний юбилей первого полёта человека в космос в 2021 году мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне «Космос». За это время там поженились более 500 пар. Молодожёны выбирают «космическую» церемонию из-за её уникальности», — отметила Ракова.

Уточняется, что торжественные церемонии проходят в подкупольной части павильона. Фоном служит модель Земли.

Ранее начальник Шипиловского отдела ЗАГС Светлана Жарова заявила, что самая популярная дата для регистрации браков в текущем году 23.03.2023.