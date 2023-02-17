В Москве назвали самую популярную дату для регистрации браков в 2023 году
- РИА Новости
«В этот день планируют заключить брак уже около 700 пар. И подача заявлений продолжается. Количество бракосочетаний увеличивается», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в 2022 году в столице поженились 100 613 пар, что на 15% больше, чем в 2021-м.
Ранее, как сообщала газета «Известия», клинический психолог Алёна Нижнева рассказала, как стоит поступить в случае развития романтических отношений на работе.