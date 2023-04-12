В районе «Москвы-Сити» построят 85-метровый жилой «Дом Дау»

В районе делового центра «Москва-Сити» построят 85-метровый жилой небоскрёб и назовут его в честь известного физика Льва Ландау. Дом будет с парковкой, офисами, магазинами, кафе и детским досуговым центром.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«Небоскрёб будет расположен в шаговой доступности к «Москва-Сити», трём станциям метро и Московского центрального кольца, а также неподалёку от Пресненской набережной и Садового кольца — в 3,5 км», — сказал глава комплекса Андрей Бочкарёв.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что небоскрёб получит название «Дом Дау» — в честь физика Льва Ландау.

Башня будет отвечать всем тенденциям высотного строительства, а также получит узнаваемый облик, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию районного центра «Место встречи Звёздный».