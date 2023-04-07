В Москве завершили реконструкцию районного центра «Место встречи Звёздный»

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На западе Москвы завершили реконструкцию многофункционального общественного центра «Место встречи Звёздный».
В Москве завершили реконструкцию районного центра «Место встречи Звёздный»
  • © Пресс-служба Москомархитектуры

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«При реконструкции был максимально сохранён узнаваемый исторический облик четырёхэтажного кинотеатра общей площадью более 6 тыс. кв. м, построенного в 1974 году на проспекте Вернадского», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, специалисты заменили ветхие несущие конструкции, перестроили помещения, восстановили геометрическую облицовку фасадов.

Ранее НСН сообщала, что на востоке Москвы планируют построить несколько новых социальных объектов.

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