Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки

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Центробанк России не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в возврате репатриации валютной выручки
  • РИА Новости

«На наш взгляд, это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане отправляют за рубеж... это позволяет им оплачивать необходимый импорт, а он нам тоже нужен», — цитирует её ТАСС.

По словам Набиуллиной, компании-экспортёры продолжают продавать экспортную выручку. Она допустила также небольшое сокращение доли продаж.

«То есть они всё равно её продают, даже без обязательств репатриации экспортной выручки», — сказала глава ЦБ.

Ранее ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство в настоящий момент не видит необходимости возвращения к обязательной продаже валютной выручки.

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