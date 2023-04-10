Минфин России пока не видит необходимости возвращения к обязательной продаже валютной выручки

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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство в настоящий момент не видит необходимости возвращения к обязательной продаже валютной выручки.
Минфин России пока не видит необходимости возвращения к обязательной продаже валютной выручки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, данный вопрос периодически обсуждается, есть разные точки зрения.

«Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято. Наша позиция твёрдая: моя позиция и позиция министра в том, что сейчас пересматривать этот подход необходимости нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

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