В Санкт-Петербурге пассажир надругался над школьницей в вагоне метро

В метрополитене Санкт-Петербурга мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы в вагоне поезда.

Об этом сообщает 78.ru.

Как указывает портал, в час пик в поезде, который двигался со станции метро «Новочеркасская» в сторону «Площади Александра Невского», мужчина воспользовался большим скоплением людей, чтобы совершить преступление в отношении несовершеннолетней, после чего быстро скрылся.

Школьница после произошедшего оперативно обратилась к полицейским в метро, и они смогли быстро задержать мужчину. Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК России.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьница получила серьёзную травму, когда пыталась спуститься из окна на улицу с помощью каната из постельного белья.