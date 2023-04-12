В Санкт-Петербурге пассажир надругался над школьницей в вагоне метро

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В метрополитене Санкт-Петербурга мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы в вагоне поезда.
В Санкт-Петербурге пассажир надругался над школьницей в вагоне метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru.

Как указывает портал, в час пик в поезде, который двигался со станции метро «Новочеркасская» в сторону «Площади Александра Невского», мужчина воспользовался большим скоплением людей, чтобы совершить преступление в отношении несовершеннолетней, после чего быстро скрылся.

Школьница после произошедшего оперативно обратилась к полицейским в метро, и они смогли быстро задержать мужчину. Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК России.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьница получила серьёзную травму, когда пыталась спуститься из окна на улицу с помощью каната из постельного белья.

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