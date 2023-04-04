Школьница потеряла ногу при попытке спуститься из окна на улицу в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле школьница получила серьёзную травму, когда пыталась спуститься из окна на улицу с помощью каната из постельного белья.
Школьница потеряла ногу при попытке спуститься из окна на улицу в Нижнем Тагиле
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Инцидент произошёл в понедельник, 3 апреля.

«По предварительным данным, она хотела выйти на улицу, но родители ей этого не позволяли. Она смастерила верёвку из простыней, попыталась спуститься. Но не рассчитала силы и сорвалась с пятого этажа, получив серьёзные увечья и потеряв ногу при ударе о землю», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, мать девочки по время ЧП находилась в соседней комнате.

Обстоятельства случившегося устанавливают полицейские из отдела ПДН, передаёт tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что в посёлке Мирный в Крыму подросток погиб в результате обрушения стены в заброшенном здании.

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