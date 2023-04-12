Глава Крыма Сергей Аксёнов отменил военный парад 9 мая из соображений безопасности
- РИА Новости
Отмечается, что отменены также первомайские шествия.
«Органы власти республики Крым... приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», — написал Аксёнов в своём Telegram.
Вместе с этим он подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны не останутся без внимания в праздник.
Позднее Аксёнов уточнил, что решение об отмене массовых мероприятий касается только Республики Крым.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.