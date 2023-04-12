Штрафы за незаконное использование газовых баллонов будут увеличены

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил о необходимости ужесточения административной ответственности за нарушение правил обращения с газовыми баллонами.

Об этом Катырин заявил в письме вице-премьеру Александру Новаку, сообщает газета «Известия».

По его словам, число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) увеличивается.

Предлагается усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ) посредством внесения новой статьи в главу 9 КоАП.

Данная статья будет предусматривать штрафы в размере от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для физлиц, для юрлиц — от 200 до 800 тыс. руб.

Ранее СМИ писали, что в Госдуме обсуждают введение в России обезличенных пачек сигарет.