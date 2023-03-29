В Санкт-Петербурге вводят запрет на продажу зажигалок подросткам
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Об этом сообщают «Невские новости».
Вместе с этим для несовершеннолетних будет введён запрет на покупку газовых баллончиков и других товаров со сжиженным углеводородным газом.
Нарушение запрета будет караться штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. для должностных лиц и до 300 тыс. для организаций.
Предполагается, что данный запрет позволит оградить несовершеннолетних от употребления углеводородного газа ради достижения эффекта токсикологического опьянения.
Ранее СМИ писали, что в Госдуме обсуждают введение в России обезличенных пачек сигарет.