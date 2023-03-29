В Санкт-Петербурге вводят запрет на продажу зажигалок подросткам

Петербургское законодательное собрание утвердило в третьем чтении запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок.

Об этом сообщают «Невские новости».

Вместе с этим для несовершеннолетних будет введён запрет на покупку газовых баллончиков и других товаров со сжиженным углеводородным газом.

Нарушение запрета будет караться штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. для должностных лиц и до 300 тыс. для организаций.

Предполагается, что данный запрет позволит оградить несовершеннолетних от употребления углеводородного газа ради достижения эффекта токсикологического опьянения.

Ранее СМИ писали, что в Госдуме обсуждают введение в России обезличенных пачек сигарет.