В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат признание дипломов, полученных за рубежом

В России с 1 сентября переведут в онлайн-формат выдачу свидетельств о государственной аккредитации образовательных учреждений и признание зарубежных дипломов.

Как сообщается на сайте российского правительства, все данные будут содержаться в специальном реестре. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В правительстве объяснили, что реестровая модель предоставления вышеуказанных госуслуг даст возможность сократить сроки их оказания, а также избавит граждан и образовательные организации от необходимости получать бумажные свидетельства.

Отмечается, что документация будет загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг.

Сам порядок проведения госаккредитации не изменится, уточнили в кабмине.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.