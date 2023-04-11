СК России дал старт проекту «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков»

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Следственный комитет России в рамках Всероссийской патриотической эстафеты «Россия — страна Героев» запустил проект «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
СК России дал старт проекту «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков»
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«Цели проекта — передать будущим поколениям память о славных победах на фронтах и в тылу, сохранить преемственность славы наших героев, а также поддержать наших бойцов, выполняющих сегодня сложные боевые задачи на передовой в борьбе с нацистским киевским режимом», — говорится в сообщении.

В рамках проекта будут изготовлены индивидуальные семейные знамёна в форме штурмовых флагов с совмещённой символикой Советского Союза и Российской Федерации. На полотнище каждого флага нанесут изображение — портреты героев Великой Отечественной войны.

На втором этапе проекта знамёна передадут в зону специальной военной операции для размещения их на военной технике или использования как штурмовых флагов пеших подразделений.

Финальный замысел — возвращение знамён из зоны специальной военной операции, которые затем станут уже семейными реликвиями.

«Для каждого патриота эта добрая традиция станет ещё одной возможностью отдать дань уважения славным предкам», — уточняют в СК.

Ранее RT сообщал, что СК России принял участие в акции по сохранению объектов исторического значения в Луганске.

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