СК России принял участие в акции по сохранению объектов исторического значения в Луганске
- РИА Новости
«Облагорожен мемориал «Не забудем, не простим» и прилегающая к нему территория», — сказано в сообщении.
Также сотрудники СК России обновили побелку на бордюрах клумб.
В завершение мероприятия офицеры ведомства возложили к памятнику цветы, отдав дань памяти мирным жителям Луганска, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков.
Мемориал «Не забудем, не простим» называют «Бабьим Яром» Луганска. Он установлен на краю противотанкового рва, где в начале ноября 1942 года фашисты расстреляли несколько тысяч луганчан, среди которых были русские, украинцы и практически вся еврейская община города.
Над братской могилой возвышается памятник Советского воина с убитым фашистами ребенком на руках.