СК России принял участие в акции по сохранению объектов исторического значения в Луганске

Следователи СК России привели в порядок мемориал в Луганске, посвящённый жертвам фашизма, в рамках акции по сохранению объектов исторического значения. Об этом сказано в официальном Тelegram-канале ведомства.

«Облагорожен мемориал «Не забудем, не простим» и прилегающая к нему территория», — сказано в сообщении.

Также сотрудники СК России обновили побелку на бордюрах клумб.

В завершение мероприятия офицеры ведомства возложили к памятнику цветы, отдав дань памяти мирным жителям Луганска, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков.

Мемориал «Не забудем, не простим» называют «Бабьим Яром» Луганска. Он установлен на краю противотанкового рва, где в начале ноября 1942 года фашисты расстреляли несколько тысяч луганчан, среди которых были русские, украинцы и практически вся еврейская община города.

Над братской могилой возвышается памятник Советского воина с убитым фашистами ребенком на руках.