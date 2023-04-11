Подмосковье нарастило экспорт в Белоруссию более чем на 50% за 5 лет

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Компании из Московской области наращивают партнёрство с Белоруссией. За 2022 год экспорт вырос на 13%, за 5 лет — на 54%.
Подмосковье нарастило экспорт в Белоруссию более чем на 50% за 5 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает телеканал «360».

«Белоруссия является давним и проверенным торговым партнёром Подмосковья. С 2018 года экспорт нашего региона в эту страну увеличился с $1,25 до $1,93 млрд. По сравнению с 2021 годом экспорт вырос на 12,73%», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Белоруссия закупает пластмассы, чёрные металлы, оборудование и механические устройства, а также мясо и мясные субпродукты.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.

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