Подмосковье нарастило экспорт в Белоруссию более чем на 50% за 5 лет

Компании из Московской области наращивают партнёрство с Белоруссией. За 2022 год экспорт вырос на 13%, за 5 лет — на 54%.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Белоруссия является давним и проверенным торговым партнёром Подмосковья. С 2018 года экспорт нашего региона в эту страну увеличился с $1,25 до $1,93 млрд. По сравнению с 2021 годом экспорт вырос на 12,73%», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Белоруссия закупает пластмассы, чёрные металлы, оборудование и механические устройства, а также мясо и мясные субпродукты.

Ранее НСН сообщала, что столичные предприятия за пять лет получили кредитов на 1,3 млрд рублей на развитие экспорта.