Экономист Поповичева рассказала о трудоустройстве выпускников в России
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«Нынешняя система образования позволяет студенту со второго курса получать практические навыки. Многие корпорации и крупные холдинги сотрудничают с вузами в рамках стажировки, которая не просто позволяет студенту познакомиться с организацией, но и влиться в коллектив, приняв на себя права и ответственность за выполнение задач», — сказала Поповичева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
По её словам, востребованной можно назвать и форму целевого обучения, когда во время образовательного процесса студент подписывает с организацией договор.
«Это даёт больше мотивации к учёбе и больше ответственности со стороны работодателя по отношению к выпускнику», — пояснила эксперт.
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