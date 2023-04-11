Экономист Поповичева рассказала о трудоустройстве выпускников в России

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, замдиректора МОФ РАНХиГС Наталья Поповичева выразила мнение, что возможность трудоустройства по профессии становится одним из главных критериев выбора абитуриента.
Экономист Поповичева рассказала о трудоустройстве выпускников в России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Нынешняя система образования позволяет студенту со второго курса получать практические навыки. Многие корпорации и крупные холдинги сотрудничают с вузами в рамках стажировки, которая не просто позволяет студенту познакомиться с организацией, но и влиться в коллектив, приняв на себя права и ответственность за выполнение задач», — сказала Поповичева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, востребованной можно назвать и форму целевого обучения, когда во время образовательного процесса студент подписывает с организацией договор.

«Это даёт больше мотивации к учёбе и больше ответственности со стороны работодателя по отношению к выпускнику», — пояснила эксперт.

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