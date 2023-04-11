Экономист Поповичева рассказала о трудоустройстве выпускников в России

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, замдиректора МОФ РАНХиГС Наталья Поповичева выразила мнение, что возможность трудоустройства по профессии становится одним из главных критериев выбора абитуриента.

«Нынешняя система образования позволяет студенту со второго курса получать практические навыки. Многие корпорации и крупные холдинги сотрудничают с вузами в рамках стажировки, которая не просто позволяет студенту познакомиться с организацией, но и влиться в коллектив, приняв на себя права и ответственность за выполнение задач», — сказала Поповичева в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, востребованной можно назвать и форму целевого обучения, когда во время образовательного процесса студент подписывает с организацией договор.

«Это даёт больше мотивации к учёбе и больше ответственности со стороны работодателя по отношению к выпускнику», — пояснила эксперт.

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