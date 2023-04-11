Саратовского военного комиссара Садомова арестовали по делу о крупной взятке

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Военного комиссара Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олега Садомова арестовали по делу о получении взятки в крупном размере.
Саратовского военного комиссара Садомова арестовали по делу о крупной взятке
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Садомов арестован до 27 мая включительно по ходатайству военного следственного отдела Следственного комитета России по Саратовскому гарнизону.

Согласно материалам суда, фигуранту вменяются пункты "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК России «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере». 

В июле 2022 года управление ФСБ по республике Крым и Севастополю заявило о возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.

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