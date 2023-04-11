Новую поликлинику в Люберцах откроют в IV квартале
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Медучреждение строится в рамках нового стандарта «Поликлиника. Перезагрузка».
«Важно, что работать здесь будут и узкие специалисты — кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, стоматологи. Часть здания выделим под станцию скорой медицинской помощи», — отметил Воробьёв.
До конца года новые поликлиники будут также открыты в Ленинском округе, Видном, Дзержинском и Балашихе, передаёт телеканал «360».
В Одинцове заработает офис врачей общей практики, в Богородском округе — подстанция скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в поликлиники Московской области ежедневно приходят около 200 тыс. жителей.