Новую поликлинику в Люберцах откроют в IV квартале

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Новую поликлинику в Люберцах планируют открыть в IV квартале 2023 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках рабочей поездки в муниципалитет.
Новую поликлинику в Люберцах откроют в IV квартале
  • Gettyimages.ru
  • © Moyo Studio

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медучреждение строится в рамках нового стандарта «Поликлиника. Перезагрузка».

«Важно, что работать здесь будут и узкие специалисты — кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, стоматологи. Часть здания выделим под станцию скорой медицинской помощи», — отметил Воробьёв.

До конца года новые поликлиники будут также открыты в Ленинском округе, Видном, Дзержинском и Балашихе, передаёт телеканал «360».

В Одинцове заработает офис врачей общей практики, в Богородском округе — подстанция скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в поликлиники Московской области ежедневно приходят около 200 тыс. жителей.

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