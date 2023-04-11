Новую поликлинику в Люберцах откроют в IV квартале

Новую поликлинику в Люберцах планируют открыть в IV квартале 2023 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медучреждение строится в рамках нового стандарта «Поликлиника. Перезагрузка».

«Важно, что работать здесь будут и узкие специалисты — кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, стоматологи. Часть здания выделим под станцию скорой медицинской помощи», — отметил Воробьёв.

До конца года новые поликлиники будут также открыты в Ленинском округе, Видном, Дзержинском и Балашихе, передаёт телеканал «360».

В Одинцове заработает офис врачей общей практики, в Богородском округе — подстанция скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в поликлиники Московской области ежедневно приходят около 200 тыс. жителей.