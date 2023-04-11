Жители Удмуртии воспользовались электронной записью к врачу 590 тысяч раз с начала года

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Жители Удмуртии воспользовались электронными сервисами по записи на приём к врачу 590 тыс. раз с начала 2023 года.
Жители Удмуртии воспользовались электронной записью к врачу 590 тысяч раз с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Чаще всего пациенты записывались через Единый портал госуслуг (54,3%).

Региональный портал медуслуг и мобильное приложение «К врачу» выбрали 34,3% жителей.

Также использовались возможности колл-центра Минздрава Удмуртии и установленных в больницах инфоматов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.

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