Жители Удмуртии воспользовались электронной записью к врачу 590 тысяч раз с начала года

Жители Удмуртии воспользовались электронными сервисами по записи на приём к врачу 590 тыс. раз с начала 2023 года.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Чаще всего пациенты записывались через Единый портал госуслуг (54,3%). Региональный портал медуслуг и мобильное приложение «К врачу» выбрали 34,3% жителей. Также использовались возможности колл-центра Минздрава Удмуртии и установленных в больницах инфоматов. Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.