Врач Кудашкина: люди ощущают по-разному одинаковую температуру воздуха весной и осенью

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Врач общей практики Елена Кудашкина объяснила, почему одну и ту же температуру на улице люди могут ощущать по-разному весной и осенью.
Врач Кудашкина: люди ощущают по-разному одинаковую температуру воздуха весной и осенью
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Дело в том, что за зиму люди адаптируются к холоду, поэтому даже при незначительном потеплении многие ощущают, что им жарко, объяснила она в беседе с Life.ru.

Вторая причина такого разного восприятия температур кроется в различии погодных условий весной и осенью, отметила Кудашкина.

Весной теплее из-за более сухой и солнечной погоды, тогда как осенью при такой же температуре может быть влажно и пасмурно, из-за чего можно быстрее замёрзнуть, заключила она.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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