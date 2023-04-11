Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК Тульской области.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», — заявили в Минобороны России.

Руководство предприятий доложило министру о программах расширения производства для обеспечения российских войск современными средствами поражения.

Шойгу продемонстрировали также цеха по производству снарядов для РСЗО и линии по сборке ПТУР и артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что министр проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе.

Он также поручил проработать производство броневиков для связистов и медиков во время посещения Арзамасского машиностроительного завода.