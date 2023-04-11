Генпрокуратуру призывают проверить источники финансирования Совета матерей и жён
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Как пишет Бородин, лидер образованного в сентября 2022 года «Совета матерей и жён» Ольга Цуканова — верная последовательница самарской активистки Светланы Пеуновой, объявленной ранее в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью.
Как ранее сообщал RT, Пеунова, cкрываясь за рубежом, продолжает вести свой YouTube-проект «Обманутая Россия», где рассказывает, что страной правят двойники, а планете угрожают рептилоиды.
В своём обращении в Генпрокуратуру Бородин указывает на то, что Совет матерей и жён был создан «Общенародным союзом возрождения России» (ОСВР) под руководством Пеуновой, которая называла себя «последней надеждой человечества» и «посланницей Солнца», а также ранее возглавляла партию «Воля», которая была признана экстремистской.
При этом в ОСВР считают, что в специальной военной операции с двух сторон участвуют «фашисты», призывают к свержению власти в России и проведению выборов для выдвижения своего лидера в новую власть.
Таким образом, по мнению Виталия Бородина, Совет матерей и жён не имеет никакого отношения к реальным матерям и жёнам военнослужащих, и ставит своей целью «дешёвый пиар для набора популярности и внимания на теме СВО».
Бородин также полагает, что действия Совета матерей и жён координируются с территории Польши рядом белорусских оппозиционеров. Оттуда же, по мнению Бородина, организация может получать деньги.
* Внесена Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц-иноагентов 23.03.2023.