Генпрокуратуру призывают проверить источники финансирования Совета матерей и жён

Короткая ссылка
RT
Как стало известно RT, в Генеральную прокуратуру России поступило обращение с просьбой проверить общественную организацию «Совет матерей и жён» на предмет получения иностранного финансирования. Авто письма — руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник указывает на «тесную связь» Совета и его руководителя Ольги Цукановой с находящейся в международном розыске активисткой Светланой Пеуновой (Лада-Русь)*.
Генпрокуратуру призывают проверить источники финансирования Совета матерей и жён
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет Бородин, лидер образованного в сентября 2022 года «Совета матерей и жён» Ольга Цуканова — верная последовательница самарской активистки Светланы Пеуновой, объявленной ранее в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как ранее сообщал RT, Пеунова, cкрываясь за рубежом, продолжает вести свой YouTube-проект «Обманутая Россия», где рассказывает, что страной правят двойники, а планете угрожают рептилоиды.

В своём обращении в Генпрокуратуру Бородин указывает на то, что Совет матерей и жён был создан «Общенародным союзом возрождения России» (ОСВР) под руководством Пеуновой, которая называла себя «последней надеждой человечества» и «посланницей Солнца», а также ранее возглавляла партию «Воля», которая была признана экстремистской.

При этом в ОСВР считают, что в специальной военной операции с двух сторон участвуют «фашисты»,  призывают к свержению власти в России и проведению выборов для выдвижения своего лидера в новую власть.

Таким образом, по мнению Виталия Бородина, Совет матерей и жён не имеет никакого отношения к реальным матерям и жёнам военнослужащих, и ставит своей целью «дешёвый пиар для набора популярности и внимания на теме СВО».

Бородин также полагает, что действия Совета матерей и жён координируются с территории Польши рядом белорусских оппозиционеров. Оттуда же, по мнению Бородина, организация может получать деньги. 

* Внесена Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц-иноагентов 23.03.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить