Спасатели эвакуировали пятерых взрослых и четверых детей из дома во время пожара в Бурятии

Девять человек, включая четверых детей, спасли сотрудники МЧС во время пожара в квартире многоэтажного дома в столице Бурятии.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пожар в Улан-Удэ произошёл в доме на улице Буйко в ночь на вторник, 11 апреля. Возгорание началось в нежилом помещении на первом этаже.

По штурмовой лестнице из окна второго этажа спасателям удалось эвакуировать пятерых взрослых и четверых детей, рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС Владислава Буянова.

Ранее почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморском крае из-за пожара.