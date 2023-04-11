Спасатели эвакуировали пятерых взрослых и четверых детей из дома во время пожара в Бурятии

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Девять человек, включая четверых детей, спасли сотрудники МЧС во время пожара в квартире многоэтажного дома в столице Бурятии.
Спасатели эвакуировали пятерых взрослых и четверых детей из дома во время пожара в Бурятии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Пожар в Улан-Удэ произошёл в доме на улице Буйко в ночь на вторник, 11 апреля. Возгорание началось в нежилом помещении на первом этаже.

По штурмовой лестнице из окна второго этажа спасателям удалось эвакуировать пятерых взрослых и четверых детей, рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС Владислава Буянова.

Ранее почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморском крае из-за пожара.

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