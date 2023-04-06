МЧС: в Приморье из-за пожара в школе эвакуировались почти 500 человек
Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«До приезда пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребёнка», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на момент прибытия пожарных на первом и втором этажах в здании наблюдалось сильное задымление, горел электрощит. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее в Москве на улице Знаменке произошло задымление в административном здании Минобороны.