МЧС: в Приморье из-за пожара в школе эвакуировались почти 500 человек

Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморском крае из-за пожара.

Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«До приезда пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребёнка», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных на первом и втором этажах в здании наблюдалось сильное задымление, горел электрощит. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Москве на улице Знаменке произошло задымление в административном здании Минобороны.