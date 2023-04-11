Трихолог Денисова: секущиеся волосы могут появиться из-за ограничений в питании

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Трихолог Екатерина Денисова заявила, что секущиеся волосы могут появиться из-за неправильного ухода, воздействия солнца и ограничений в питании.
Трихолог Денисова: секущиеся волосы могут появиться из-за ограничений в питании
  • Gettyimages.ru
  • © Letizia Le Fur

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что для поддержания здоровья волос важно использовать кондиционеры, маски, сыворотки и масла.

«Волосы портятся, когда мы укладываем их с помощью плойки, сушим горячим воздухом. Или воздействуем на них контрастными температурами, резко переключая фен с нижних показателей на высокие», — пояснила эксперт.

Вместе с тем она добавила, что ограничения в питании могут приводить к дефициту элементов, участвующих в плетении волосяного полотна и формировании необходимых связей, придающих волосу прочность.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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