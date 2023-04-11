Исследование: 19% компаний вернулись к офисному формату работы в 2023 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы СберПодбор и Работа.ру.
По словам 15% работодателей, количество сотрудников в их компании уменьшилось. Столько же заявили, что дистанционно стали работать больше сотрудников.
Как заявили 25% опрошенных, число удалённых сотрудников не изменилось.
Не было дистанционного или гибридного режима в 26% компаний.
Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.