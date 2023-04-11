Исследование: спрос на озеленение жилья и офисов вырос в России на 123% в марте

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Сервис Avito провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что спрос на озеленение помещений увеличился в марте на 123%, а предложение в этой категории — на 42%.
Исследование: спрос на озеленение жилья и офисов вырос в России на 123% в марте
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  • © Maskot

Об этом пишет ФАН.

Спрос на услуги такого рода вырос как среди коммерческих пространств, так и среди частных домохозяйств.

Что касается предложения, то на площадке размещено их более 20 тыс. от специалистов и студий по озеленению.

Наибольшая динамика увеличения спроса наблюдается в Тольятти (в шесть с половиной раз), Самаре и Оренбурге (в шесть раз), Саратове (в четыре с половиной раза), Челябинске (в три раза), Москве (+98%) и Санкт-Петербурге (+60%).

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на столичном онлайн-сервисе «Вывоз ненужных вещей» теперь можно оставить заявку на вывоз пианино, деревянной двери, макулатуры весом до 300 кг.

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