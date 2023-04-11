Бизнес-тренер Максимова включила частые задержки в офисе в список поводов сменить работу

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Бизнес-тренер и предприниматель Наталья Максимова перечислила ситуации, когда сотруднику стоит задуматься о смене работы. Так, в их число могут войти случаи, когда специалисту постоянно приходится задерживаться в офисе или помогать коллегам.
Бизнес-тренер Максимова включила частые задержки в офисе в список поводов сменить работу
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«Приемлемым считается разовая задержка на работе или помощь другому сотруднику. Но если это продолжается уже месяц и при очередной попытке уйти домой вовремя вы получаете возражения шефа с недовольным взглядом, в конечном итоге вы начинаете воспринимать работу за троих, колкое обращение к себе как само собой разумеющееся и продолжать надеяться, что когда-нибудь это закончится», — заявила Максимова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в таких случаях важно сразу обозначить свои границы.

Ещё одна ситуация — когда работа нравится, но сотрудник много лет находится на одной позиции и начинает замечать, что «угасает». Здесь эксперт советует принять волевое решение, например, подать запрос на повышение должности, получить допобразование или открыть личный проект.

«Пора менять работу и в том случае, если вы не сами её выбрали. Если родители «отправили» в институт, а потом «устроили» к знакомому на фирму. Получается, что ваша жизнь складывается из череды чужих решений», — добавила Максимова.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.

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