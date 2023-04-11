В Руспродсоюзе рассказали о динамике роста цен на хлебобулочные изделия в стране
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По состоянию на 2 апреля средние розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки в стране составляли 85,5 рубля за 1 кг. При этом в аналогичный период 2022 года — 81,2 рубля за 1 кг. Таким образом, произошло подорожание на 4,3 рубля, сообщил он «Москве 24».
Востриков уточнил, что буханка белого хлеба весом 500 гр. подорожала в среднем на 4,4 рубля и стоит порядка 42,7 рубля.
«Средние розничные цены на хлеб из ржаной муки в России по состоянию на 2 апреля составляли 71 рубль за 1 кг, годом ранее — 66,6 рубля за 1 кг. Таким образом, буханка ржаного хлеба весом 500 гр. сегодня стоит порядка 35,5 рубля», — сказал Востриков.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с размером упаковки товаров.