Гиды и экскурсоводы в Удмуртии пройдут обязательную аттестацию

Приём заявок от гидов и экскурсоводов Удмуртии на прохождение обязательной аттестации стартует 15 апреля в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Аттестацию не нужно проходить экскурсоводам музеев, если они работают в музейных залах. Но если они проводят экскурсии под открытым небом, выводят туристические группы в город (село), то аттестация становится обязательной», — заявила глава регионального Агентства по туризму Юлия Бадаш.

По её словам, карточка аттестованного экскурсовода станет символом профессионализма.

Для получения карточки аттестованного гида сотрудники туротрасли должны пройти курсы повышения квалификации (если они работают менее пяти лет) и выполнить практическое задание, обязательное для всех, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области побывали более 220 тыс. туристов с начала 2023 года, что на 32% больше, чем годом ранее.