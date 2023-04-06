Волгоградская область приняла более 220 тысяч туристов с начала года

Короткая ссылка
В Волгоградской области побывали более 220 тыс. туристов с начала 2023 года, что на 32% больше, чем годом ранее.
Волгоградская область приняла более 220 тысяч туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Рост интереса к поездкам в область связывают с празднованием 80-летия победы в Сталинградской битве, а также с новогодними и рождественскими каникулами.

Также отмечается роль образовательных и патриотических проектов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить