Волгоградская область приняла более 220 тысяч туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Рост интереса к поездкам в область связывают с празднованием 80-летия победы в Сталинградской битве, а также с новогодними и рождественскими каникулами.
Также отмечается роль образовательных и патриотических проектов.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.