Доцент Золкин посоветовал обучать детей предпринимательству со школы

Доцент Северо-Кавказского института РАНХиГС Евгений Золкин выразил мнение, что школьников нужно дополнительно обучать экономическим и предпринимательским навыкам.

В беседе с ФАН эксперт отметил, что малый и средний бизнес становится всё более прочной поддержкой и связующим звеном для развития всех отраслей отечественной экономики.

«В школе должно быть создано больше возможностей для обучения экономическим и предпринимательским навыкам и для вдохновения учащихся. Школьные фирмы — это не фактические коммерческие предприятия, а образовательные проекты в контексте школы», — сказал Золкин.

По его мнению, цель состоит в том, чтобы познакомить детей с базовыми знаниями и связями в сфере бизнеса.

«В то же время молодёжь должна развивать чувство ответственности и уверенность в своих силах», — добавил Золкин.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.