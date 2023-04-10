В Движении автомобилистов России высказались о планах смягчить наказание за отсутствие документов на машину
- РИА Новости
«Совсем не обязательно водителю возить с собой все документы. Это касается не только свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), но и полиса ОСАГО, и водительского удостоверения. Всё это и так есть в электронной базе», — сказал Похмелкин в беседе со «Взглядом».
Как считает эксперт, если автомобиль находится в угоне, то у сотрудников ГИБДД это и так отразится в базе данных.
В свою очередь, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с сайтом «Москва 24» напомнил, что есть мобильное приложение «Госуслуги Авто». В настоящее время оно работает в тестовом режиме.
«Часто возникают ситуации, когда забыли или поменяли сумку, и из-за этого водители случайно оставляют документы дома. Это приложение по большей части для подобных случаев», — пояснил он.
Славнов также отметил, что переход на цифровые варианты документов заметно осложнит жизнь угонщикам, поскольку подделать электронные версии практически невозможно.
Ранее стало известно о том, что в ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.