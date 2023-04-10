В Движении автомобилистов России высказались о планах смягчить наказание за отсутствие документов на машину

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал разработанный ЛДПР законопроект, в рамках которого призывается смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль. Как считает эксперт, в цифровом государстве всё должно быть в электронном виде.
В Движении автомобилистов России высказались о планах смягчить наказание за отсутствие документов на машину
  • РИА Новости

«Совсем не обязательно водителю возить с собой все документы. Это касается не только свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), но и полиса ОСАГО, и водительского удостоверения. Всё это и так есть в электронной базе», — сказал Похмелкин в беседе со «Взглядом».

Как считает эксперт, если автомобиль находится в угоне, то у сотрудников ГИБДД это и так отразится в базе данных.

В свою очередь, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с сайтом «Москва 24» напомнил, что есть мобильное приложение «Госуслуги Авто». В настоящее время оно работает в тестовом режиме.

«Часто возникают ситуации, когда забыли или поменяли сумку, и из-за этого водители случайно оставляют документы дома. Это приложение по большей части для подобных случаев», — пояснил он.

Славнов также отметил, что переход на цифровые варианты документов заметно осложнит жизнь угонщикам, поскольку подделать электронные версии практически невозможно.

Ранее стало известно о том, что в ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.

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