Автоэксперт Сажин прокомментировал идею смягчить наказание за отсутствие документов на машину

Автоэксперт Владимир Сажин выразил мнение, что разработка законопроекта, в рамках которого призвано смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль, связано с процессом цифровизации.

«Отсутствие наказания за совершение административного правонарушения, конечно, будет расслаблять автовладельцев. С другой стороны, если за рулём находится собственник, документы находятся в базе, то такое наказание вообще нужно отменить», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает эксперт, в будущем от бумажных автодокументов могут полностью отказаться.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что в век цифровизации подлинность и принадлежность машины можно проверить.

По его словам, такие послабления не приведут к росту числа случаев мошенничества с автомобилями.

«Если нет заявления об угоне, очевидно, что в большинстве случаев машина передана добровольно. Понятно, что существует малый процент вероятности, что за рулём находится не добропорядочный гражданин: угонщики очень тщательно готовятся, у них могут быть на руках подделки всех документов. Но всё проверяется, для инспектора это не составит никакого труда», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно о том, что в ЛДПР разработали законопроект, в рамках которого призвали смягчить наказание за отсутствие необходимых документов на автомобиль.