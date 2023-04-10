Путин провёл встречу с губернатором Приморского края Кожемяко
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в начале встречи Путин положительно оценил развитие региона по основным социально-экономическим направлениям. При этом он подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех сотрудников местной администрации, и со стороны федерального центра.
«Мы обсудим все вопросы — не обойдём ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края», — сказал президент.
Вместе с этим во время переговоров с главой региона российский лидер назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным способом улучшения демографических показателей в Приморском крае.
Ранее Путин провёл рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.