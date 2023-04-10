Путин провёл встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в начале встречи Путин положительно оценил развитие региона по основным социально-экономическим направлениям. При этом он подчеркнул, что есть вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех сотрудников местной администрации, и со стороны федерального центра.

«Мы обсудим все вопросы — не обойдём ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края», — сказал президент.

Вместе с этим во время переговоров с главой региона российский лидер назвал развитие экономики и создание рабочих мест самым основательным способом улучшения демографических показателей в Приморском крае.

Ранее Путин провёл рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить