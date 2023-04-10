Филолог Пахомов посоветовал желающим повысить грамотность читать книги и посещать курсы

Председатель филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов рассказал в беседе с RT, как повысить свой уровень грамотности.

«На самом деле Тотальный диктант не показывает уровень грамотности россиян, не показывает никакой динамики. Он показывает, как пишущие диктант справились в этом году с этим конкретным текстом в той части, в которой они писали. Пишущие могут с одним текстом справиться получше, с другим — похуже», — объяснил эксперт.

Он добавил, что в тексте могут встретиться сложные словарные слова, правила, которые не изучаются в школе или изучаются частично.

«Правила, которые в школе отрабатываются достаточно полно и подробно, на них ошибок в текстах Тотального диктанта очень мало. -Тся и -ться мало кто путает, -жи и -ши все пишут через «и», «о» и «ё» после шипящих тоже особых трудностей не вызывают. Например, пунктуация при вводных словах и словах, не являющихся вводными, знаки на границе частей бессоюзного предложения, написание наречий — такие темы, которые мало отрабатываются в школе, где достаточно сложные правила — тут уже трудности начинаются», — рассказал Пахомов.

Специалист напомнил, что проводятся курсы по подготовке к диктанту: это и онлайн-школа, и оффлайн-курсы. Кроме того, собеседник RT посоветовал желающим повысить свой уровень грамотности читать книги.

«Здесь прямая связь с грамотностью: чем больше человек читает, тем лучше он пишет просто потому, что он запоминает, как правильно писать слова и привыкает к хорошим художественным текстам. Сейчас много проходит разных курсов: это не только курсы грамотности, а это ещё умение вести коммуникацию. Общаться так, чтобы и свою мысль выразить, и чувства собеседника не задеть. Плюс очень много выходит научно-популярных книг о языке, проходят фестивали, выходят подкасты о русском языке. Если человек хочет хорошо владеть русским языком, нужно подключаться, поэтому ни в коем случае нельзя ограничиваться школой и вузом. Русскому языку, правда, всю жизнь надо учиться», — заключил Пахомов.

Ранее сообщалось, что самыми трудными для участников Тотального диктанта, который прошёл 8 апреля, стали слова «сызмальства» и «кардинально».

Текст к диктанту 2023 года подготовил писатель Василий Авченко, он посвящён путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.