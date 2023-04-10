Двоих детей обнаружили рядом с мёртвыми родителями в квартире в Подмосковье

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Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением двоих детей в квартире в городском округе Домодедово рядом с телами их скончавшихся родителей.
Двоих детей обнаружили рядом с мёртвыми родителями в квартире в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что два мальчика в возрасте одного года и двух лет были обнаружены днём 9 апреля в квартире возле трупов 42-летней женщины и 37-летнего мужчины. Скончавшиеся не имели признаков насильственной смерти.

«Дети переданы близкому родственнику. Угрозы жизни и здоровью малолетних не имеется», — отмечается в заявлении.

По факту произошедшего начата проверка.

15 марта стало известно, что в одной из квартир в Екатеринбурге нашли трупы мужчины и женщины без телесных повреждений.

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