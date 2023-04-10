Двоих детей обнаружили рядом с мёртвыми родителями в квартире в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что два мальчика в возрасте одного года и двух лет были обнаружены днём 9 апреля в квартире возле трупов 42-летней женщины и 37-летнего мужчины. Скончавшиеся не имели признаков насильственной смерти.
«Дети переданы близкому родственнику. Угрозы жизни и здоровью малолетних не имеется», — отмечается в заявлении.
По факту произошедшего начата проверка.
15 марта стало известно, что в одной из квартир в Екатеринбурге нашли трупы мужчины и женщины без телесных повреждений.