Исследование: россияне в детстве чаще всего мечтали стать врачами и космонавтами
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Как пишет «Газета.Ru», профессию врача назвали 20% опрошенных. На втором месте — профессия космонавта (16,5%). Представителями творческой профессии (артистами, певцами, танцовщиками, художниками или писателями) в детстве мечтали стать более 12% респондентов.
Ещё 7% мечтали стать инженерами и учёными, 5% — пожарными или полицейскими, 4% — учителями и 4% — IT-специалистами.
Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.