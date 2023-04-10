Исследование: россияне в детстве чаще всего мечтали стать врачами и космонавтами

Исследование, проведённое сетью магазинов «Мир Кубиков», показало, что самые популярные профессии, о которых россияне мечтали в детстве, — врач и космонавт.

Как пишет «Газета.Ru», профессию врача назвали 20% опрошенных. На втором месте — профессия космонавта (16,5%). Представителями творческой профессии (артистами, певцами, танцовщиками, художниками или писателями) в детстве мечтали стать более 12% респондентов.

Ещё 7% мечтали стать инженерами и учёными, 5% — пожарными или полицейскими, 4% — учителями и 4% — IT-специалистами.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.