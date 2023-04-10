Экс-сотрудники Росгвардии и МЧС осуждены на 19 лет за поджог военно-учётного стола

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Центральный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника Росгвардии Романа Насрыева и экс-сотрудника МЧС Алексея Нуриева к 19 годам лишения свободы за поджог военно-учётного стола в здании мэрии Бакала в Челябинской области.
Экс-сотрудники Росгвардии и МЧС осуждены на 19 лет за поджог военно-учётного стола
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить наказание Роману Насрыеву на срок 19 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев... Алексею Нуриеву — на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — сказал судья.

Вместе с этим Насрыев и Нуриев были лишены своих званий.

Уточняется, что одну часть срока преступники будут отбывать в тюрьме, а другую — в колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года.

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